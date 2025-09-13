SPOR

Galatasaray taraftarından Eyüpspor karşılaşması öncesi Barış Alper Yılmaz'a destek!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılı ekipte maç öncesi Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray taraftarından Eyüpspor karşılaşması öncesi Barış Alper Yılmaz'a destek!
Burak Kavuncu
Süper Lig’de 5.haftada Eyüpspor’a konuk olan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’la ilgili maç öncesi çarpıcı bir olay yaşandı.

TARAFTARLARDAN DESTEK!

Eyüpspor deplasmanına konuk olan Galatasaray’da taraftarlar, takımın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ı tribüne çağırdı. Taraftarlar ‘‘Bu taraftar seninle gurur duyuyor’’ tezahüratında bulundu. İstekleri karşılıksız bırakmayan Milli oyuncu tribünlere gitti ve alkışla karşılık verdi. Bu anlar sosyal medyada çokça konuşuldu.

ÖZÜR MESAJI YAYINLAMIŞTI

Haftalardır adı transferle anılan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu geçtiğimiz günlerde bir özür mesajı yayınlamıştı. Sosyal medya hesabında paylaştığı yazıda "Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper'in kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm." ifadelerinde bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
