Galatasaray taraftarından Eyüpspor karşılaşması öncesi Barış Alper Yılmaz'a destek!

Süper Lig’de 5.haftada Eyüpspor’a konuk olan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’la ilgili maç öncesi çarpıcı bir olay yaşandı.

TARAFTARLARDAN DESTEK!

Galatasaraylı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'ı tribüne çağırdı. pic.twitter.com/6TUVyUuaJs — Mynet (@mynet) September 13, 2025

Eyüpspor deplasmanına konuk olan Galatasaray’da taraftarlar, takımın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ı tribüne çağırdı. Taraftarlar ‘‘Bu taraftar seninle gurur duyuyor’’ tezahüratında bulundu. İstekleri karşılıksız bırakmayan Milli oyuncu tribünlere gitti ve alkışla karşılık verdi. Bu anlar sosyal medyada çokça konuşuldu.

ÖZÜR MESAJI YAYINLAMIŞTI

Haftalardır adı transferle anılan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu geçtiğimiz günlerde bir özür mesajı yayınlamıştı. Sosyal medya hesabında paylaştığı yazıda "Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper'in kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm." ifadelerinde bulunmuştu.