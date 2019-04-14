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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'ye gönderme

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.04.2019 19:52 | Son Güncelleme

Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Stadı'nda yanlarında getirdiği sahte paraları yerlere atarak Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' yardım kampanyasına gönderme yaptı.

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray taraftarı, takımının Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi, Türk Telekom Stadı'nda toplanarak otobüslerle Ülker Stadı'na geldi.

Galatasaraylı taraftarlar yanlarında getirdiği sahte paraları yerlere atarak Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' yardım kampanyasına gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe 'Fener ol'

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