SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray taraftarından Lokomotiv maçına yoğun ilgi

Galatasaray taraftarından Lokomotiv maçına yoğun ilgi

04.11.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova mücadelesine yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray taraftarından Lokomotiv maçına yoğun ilgi

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi yoğun gösterdi.

Karşılaşmayı yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.

Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Bu fotoğraf sosyal medyada olay oldu!Bu fotoğraf sosyal medyada olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

Dev maça sürpriz hakem!

Dev maça sürpriz hakem!

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Deprem! Beklenen oldu

Deprem! Beklenen oldu

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.