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Galatasaray taraftarından Mbaye Diagne'ye şok tepki

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2019 08:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, mücadelede etkisiz bir performans gösteren Mbaye Diagne sert tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada yapılan Diagne paylaşımları...

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe kadıköy

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