Galatasaray taraftarından Mustafa Cengiz'e Ali Koç tepkisi!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan derbi karşılaşmayı, kulüp başkanları tribünde takip etti. Salona öncelikle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ardından da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geldi.

Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticilerin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile beraber çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşması sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti. Başkan Mustafa Cengiz'i adeta eleştiri yağmuruna tutan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Başkan bir de plaket verseydiniz. Fatih Terim'e 'Sokak Kabadayısı' diyenlerle samimi pozlar çok yakışmış. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

Kısa bir süre önce eski başkanlardan Faruk Süren ile bir araya gelen sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi Burak Elmas ise mikro blog sitesi twitter'dan, "17 kulübün yazmış olduğu bildiri için teşekkürlerimizi ilettiniz mi? Biz boşuna bağırıp, çağırıp Galatasaray'a yapılanlar adına sinirlenmişiz. Bilmediğimiz şeyler varmış! Karşılamak ve iyi ağırlamakta sorun yok. Birkaç hafta önce Galatasaray hocasına kabadayı diyerek bildiri kaleme alan camia ile hatıra fotoğrafı koymak? Sizce Fatih hoca ve takım görünce ne hissetmiştir?" ifadelerini kullandı.



