Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer! Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın alternatifi bulundu

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Mali açıdan rahat durumda olan sarı-kırmızılılar, Benfica'nın isteyeceği bonservisi ödemeye hazır...

HAKAN VE İLKAY OLMADI

İlk olarak orta sahaya Hakan Çalhanoğlu'nu isteyen Galatasaray, Inter'in 35 milyon Euro talep etmesiyle masadan kalkmıştı. Sonrasında rotayı İlkay Gündoğan'a çeviren sarı-kırmızılılar, İlkay'ın Manchester City'den ayrılmak istememesi nedeniyle İngiltere'den eli boş dönmüştü.

ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI

Benfica'dan ayrılıp daha rekabetçi bir takımda forma giymek istediği bilinen Orkun Kökçü'ye Galatasaray resmen talip oldu. Henüz ne Orkun ile ne de Benfica ile görüşmeyen Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde girişimlere başlayacağı ifade edildi.