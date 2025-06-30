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Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer! Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın alternatifi bulundu

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, ortaya sahaya milli yıldız Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer! Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın alternatifi bulundu
Emre Şen

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. Mali açıdan rahat durumda olan sarı-kırmızılılar, Benfica'nın isteyeceği bonservisi ödemeye hazır...

HAKAN VE İLKAY OLMADI

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İlk olarak orta sahaya Hakan Çalhanoğlu'nu isteyen Galatasaray, Inter'in 35 milyon Euro talep etmesiyle masadan kalkmıştı. Sonrasında rotayı İlkay Gündoğan'a çeviren sarı-kırmızılılar, İlkay'ın Manchester City'den ayrılmak istememesi nedeniyle İngiltere'den eli boş dönmüştü.

ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI

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Benfica'dan ayrılıp daha rekabetçi bir takımda forma giymek istediği bilinen Orkun Kökçü'ye Galatasaray resmen talip oldu. Henüz ne Orkun ile ne de Benfica ile görüşmeyen Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde girişimlere başlayacağı ifade edildi.

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