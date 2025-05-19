SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray taraftarını sevindiren haber! Galatasaray'ın Başkan Vekili Abdullah Kavukcu 'Osimhen bunu biliyor' diyerek açıkladı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ocak ayında Osimhen'e, 'Biz senin bonservisini alabilecek bütçeleri sene sonuna organize edeceğiz. Sen yeter ki bizde kal' dedim. Biz bu bütçeleri hazır ettik. Galatasaray'ın bir bütçesi var. O bütçeyi daha iyi bir noktaya getirerek Osimhen'i de bu bütçenin içinde tutmamız lazım. İnşallah bunu başarıyoruz. Buna hazır olduk. Osimhen de bunu biliyor." diye konuştu.

Galatasaray taraftarını sevindiren haber! Galatasaray'ın Başkan Vekili Abdullah Kavukcu 'Osimhen bunu biliyor' diyerek açıkladı
Begüm Özkaynak
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

abdullahkavukcu

Böyle önemli bir günde Süper Lig şampiyonluğunu kutladıklarını söyleyen Kavukcu, "Burayı herkese göstermek istedik. Avrupa'da sayılı tesislerden biri oldu. Burası bitti, altyapı tesislerimizin çalışmaları başlıyor. İnşallah orayı da 8 ay gibi bir planlama var. Önümüzdeki ay oranın inşaatı başlayacak. Şampiyonluk duygusu çok farklı. Benim ilk senem. İlk senede iki kupa kazandık. Bu sene inanılmaz bir algı vardı. Algılarla her türlü düğmeye basıldı. Biz hiçbir zaman bunları düşünmeden, sonuna kadar mücadele ettik ve başardık. Ne kadar şükretsek azdır" diye konuştu.

OSI1

"OSİMHEN İÇİN BÜTÇELERİ HAZIR ETTİK"

Kayserispor karşılaşmasında Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili yapılan tezahüratların hatırlatılması üzerine Abdullah Kavukcu, şunları söyledi:
"Ben de bir taraftarım, ben de Osimhen diyorum. Osimhen, bugünkü mevzu değil. Ocak ayında da çok ciddi teklif geldi. Ocak ayında biz, başkanımla konuşarak bizzat ben konuştum ve o zaman, 'Biz senin bonservisini alabilecek bütçeleri sene sonuna organize edeceğiz. Sen yeter ki bizde kal' dedim. Biz bu bütçeleri hazır ettik. Başkanımla ikinci devrede tamamen bunun için çalışıyoruz. Arazimizi, Florya'yı, Riva'yı satarak değil. Galatasaray'ın bir bütçesi var. O bütçeyi daha iyi bir noktaya getirerek Osimhen'i de bu bütçenin içinde tutmamız lazım. İnşallah bunu başarıyoruz. Buna hazır olduk. Osimhen de bunu biliyor. Osimhen'in bize evet demesiyle beraber hemen start vereceğimizi biliyor.

OSI2

Bugün Galatasaray bir dünya markası. İnsanlar Osimhen için dünyadaki 5 kulübe diyor. Biz dünyadaki o 5 kulüp içinde olmak için çalışıyoruz. O 5 kulübün forma satışına bakın, bir de forma satışımıza bakın. Bizim sadece televizyon yayınlarıyla ilgili geride kaldığımız bir pozisyon var. Yoksa Galatasaray'ın gücü, bu seviyeye çıkabilecek güçte. Zaten başkanımız bu çıtayı koydu. Biz inşallah dünyada herkesin bize gelmek istediği bir kulüp haline gelmiş durumdayız. Bize çok iyi oyuncular gelmek istiyor. Daha önce bunu yapamıyorduk.

OSI3

Gençler, Avrupa'yı tercih ediyordu, oradan transfer yapmayı tercih ediyordu. Galatasaray'ın her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için çok iyi bir kadromuzun olması lazım. Şampiyonlar Ligi kadromuzun olması lazım. Bu bilinçteyiz."

'HANGİ OYUNCULARI ALACAĞIMIZI NETLEŞTİRMEDİK'

leroysane

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Kavukcu, "İsim söylemek doğru değil. Sane ismini ocak ayında da konuştuk. Bir tek Sane değil, dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız ve kaleci eksik oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var. Çok az zaman kaldı" diye cevap verdi.

(İHA)

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? "Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum"Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? "Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum"
Galatasaray taraftarına silahla saldırdılar! Kulüpten ilk açıklamaGalatasaray taraftarına silahla saldırdılar! Kulüpten ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
transfer Şampiyon galatasaray Victor Osimhen Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın için net konuştu 'Bu işi bitirecek' Rakam verdi!

Altın için net konuştu 'Bu işi bitirecek' Rakam verdi!

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Galatasaray taraftarına silahla saldırdılar! Kulüpten ilk açıklama

Galatasaray taraftarına silahla saldırdılar! Kulüpten ilk açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı: “Muslera ülkesine dönmek istiyor, gitmekte çok ısrarcı”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı: “Muslera ülkesine dönmek istiyor, gitmekte çok ısrarcı”

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı!

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı!

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Şampiyonluk kaçtı, F.Bahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.