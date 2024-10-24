Galatasaray taraftarının Osimhen aşkı günden güne büyüyor! Bir taraftar Galatasaray Adası'nı satışa çıkardı...

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak gerek karakteri gerekse attığı gollerle kısa sürede Sarı-Kırmızılılar'ın sevgilisi olsun Victor Osimhen, taraftarları büyülemeye devam ediyor.

AÇTIĞI PANKART OLAY OLDU

Sarı kırmızılı takımla çıktığı 6 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Nijeryalı golcü için bir Galatasaray taraftarı sürpriz bir harekete imza attı. Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da maç sonrası bir taraftarın açtığı pankart gündem oldu.

'SATILIK ADA'

Karton kağıt üzerine "satılık ada" yazan bir sarı kırmızılı taraftar, Ada'nın fiyatını ise 50 milyon euro olarak belirledi. Victor Osimhen hayranı olan bu taraftarın hareketi, herkes tarafından büyük ilgi gördü.