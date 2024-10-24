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Galatasaray taraftarının Osimhen aşkı günden güne büyüyor! Bir taraftar Galatasaray Adası'nı satışa çıkardı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.10.2024 14:28
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Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen kısa sürede taraftarın sevgilisi olurken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar golcü oyuncunun bonservisiyle birlikte kadroya katılması için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray taraftarının Osimhen aşkı günden güne büyüyor! Bir taraftar Galatasaray Adası'nı satışa çıkardı...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak gerek karakteri gerekse attığı gollerle kısa sürede Sarı-Kırmızılılar'ın sevgilisi olsun Victor Osimhen, taraftarları büyülemeye devam ediyor.

AÇTIĞI PANKART OLAY OLDU

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Sarı kırmızılı takımla çıktığı 6 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Nijeryalı golcü için bir Galatasaray taraftarı sürpriz bir harekete imza attı. Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da maç sonrası bir taraftarın açtığı pankart gündem oldu.

'SATILIK ADA'

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Karton kağıt üzerine "satılık ada" yazan bir sarı kırmızılı taraftar, Ada'nın fiyatını ise 50 milyon euro olarak belirledi. Victor Osimhen hayranı olan bu taraftarın hareketi, herkes tarafından büyük ilgi gördü.

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