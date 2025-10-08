Galatasaray tarihi bir hareketle dev bir gelir için kolları sıvadı! Gs Store halka arz edilecek...

Galatasaray’da başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu tarihi bir harekete imza atıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar gelir tarafında da ekstra güçlenmek istiyor. Yönetim tam da bu konuda harekete geçti.

150 MİLYON EURO

Gazeteci İbrahim Seten’in 343 youtube kanalında söylediklerine göre; ‘‘Galatasaray devre arası transfer döneminden önce mağazacılık halka arzını yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray, mağazasını 500M€’ya değerleme yapacak. Bu değerin %30’u halka arz edildiğinde 150M€ kasasına girmiş olacak.’’

BAŞKAN AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "GS Store Mağazacılığı önümüzdeki aylarda halka arz yaparak bir başka geliri de Galatasaray'a kazandıracağız." Demişti.