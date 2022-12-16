Galatasaray tarihinin en kötü transferlerinden biriydi! Frank de Boer'in son hali ağızları açık bıraktı: Hey gidi hey!

Galatasaray tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak hafızalara kazınan Hollandalı eski futbolcu Frank De Boer'in son hali olay oldu.

Futbol kariyerine Ajax altyapısında başladıktan sonra Barcelona'da adından söz ettirmeyi başaran Hollandalı futbolcu, Popescu gibi bir etki yaratacağı düşünülerek Galatasaray tarafından transfer edilmişti.

GALATASARAY'A HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMIŞTI

Frank De Boer, beklenen performansı gösteremeyince Galatasaray'a hayal kırıklığı yaşatmıştı.

15 MAÇTA YALNIZCA 1 GOL ATTI

1 seneye yakın Galatasaray'da forma giyen Hollandalı futbolcu çıktığı 15 maçta yalnızca 1 gol attığı için, Sarı Kırmızılıların unutmak istediği futbolcular arasında yer alıyor.

2004 yılında İskoçya Premiership'de oynayan Rangers'a gönderilen Frank de Boer daha sonra Er-Reyyan ve Al-Shamal da oynasa da 2007 yılında Katar'da aktif futbol hayatını sonlandırmıştır.

PREMIER LEAUE TARİHİNİN EN KÖTÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ!

Teknik direktörlük kariyeri de her zaman tartışma konusu olan De Boer, Crystal Palace'ı çalıştırdığı dönemde 'Premier League tarihinin en kötü teknik direktörü' olarak nitelendirilmiştir.

FRANK DE BOER'İN SON HALİ OLAY OLDU

Bir zamanlar Galatasaray'da oynayan Frank de Boer yıllara yenik düştü.

Şu an 52 yaşında olan Hollandalı futbolcuyu görenler tanıyamıyor.

Frank de Boer'in Galatasaray'da oynadığı dönem ki halinden eser yok.



