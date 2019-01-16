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Galatasaray Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2019 13:52 | Son Güncelleme

Galatasaray, Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin tek taraflı fesh edildiğini açıkladı.

Galatasaray Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Tarık Çamdal ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir."

SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU

2014 yılında 4.75 milyon euro bonservis ücretiyle Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyordu. 27 yaşındaki Tarık Çamdal, 4,4 sezonluk Galatasaray kariyerinde 42 maça çıktı ve skor katkısında bulunamadı. Galatasaray'dan yıllık 1,605 milyon euro garanti ücret alan Tarık Çamdal, yaz aylarında gelen teklifleri ücretini beğenmediği gerekçesiyle kabul etmedi. Tarık Çamdal 4,5 sezonda Galatasaray'dan toplamda 6 milyon 152 bin Euro kazandı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
çürür gidersin insallah bir yerlerde
Yıllardır duydugum en iyi haber
büyük kan kaybetti cincon..yazık oldu..
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