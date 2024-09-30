Galatasaray, tartışma yaratan sponsorluğu feshettiğini duyurdu!

Galatasaray, çok tartışılan sponsorluk anlaşmasını feshetti.

KAP açıklaması şu şekilde:

"17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir."

DURSUN ÖZBEK SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, söz konusu sponsorluk konusuyla ilgili konuşmuştu. Özbek, "Biz aslında meritkingnews haber portalı ile sponsorluk anlaşması yaptık. 40'a yakın sponsorumuz var. Bütün anlaşmalarda fesih hakkımız var. Hassasiyeti anlayınca, hemen askıya aldık. Şu anda inceliyoruz nedir diye. Biz bu siteye baktık, tamamen haber portalı. İki sene için 14 milyon Dolar civarında hiç para almadık. Galatasaray her zaman Türkiye'nin hassas olduğu konularda en çabuk reaksiyonu veren kulüptür. İnceleme yapıyoruz, bu anlaşma askıda. Problem çıkmazsa devam edebiliriz. Ancak bu firma problemli çıkarsa hesabını sorarız." demişti.