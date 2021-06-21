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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk idmanına çıktı! Alkışlarla karşılandı

21.06.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi yeniden başladı. Tecrübeli teknik adam yeni başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrasında yeniden takımın başına geçti. Terim, bugünkü sabah idmanına katıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk idmanına çıktı! Alkışlarla karşılandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kulüple olan kontratı, sezon bitiminde tamamlanmıştı. Mustafa Cengiz ve yönetiminin sözleşme uzatmak için girişimde bulunmamasının ardından Bodrum’a giden Terim, bugün İstanbul’a dönüp takımın başına yeniden geçti.

"HAYIRLI OLSUN HEPİMİZE"

Florya çalışanlarıyla tek tek tokalaşan Fatih Terim, "İyiyiz. Çok iyiyiz Allah'a şükür. Hayırlı olsun hepimize." sözleriyle Florya'da yeşil çimlere ayak bastı.

TAKIM TARAFINDAN ALKIŞLANDI

Deneyimli teknik adam, tüm takım tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından tüm takımla kısa sohbet eden Terim, herkesle el sıkıştı.

ARDA TURAN SÜRPRİZİ

Fatih Terim'in ardından sözleşmesi sona eren Arda Turan da Galatasaray'ın idmanında yer aldı ancak çalışmalara katılmadı.

SELÇUK İNAN'DAN BİLGİ ALDI

Fatih Terim, sezon öncesi hazırlıklarını yürüten Selçuk İnan ve Necati Ateş ile çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile çarşamba günü 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

PSV EİNDHOVEN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz’da PSV Eindhoven’la karşı karşıya gelecek olan takımını bu maça hazırlamaya başlayacak olan başarılı hoca, takımını Kupa 1 gruplarına taşımaya çalışacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Fatih Terim yüzünden galatasaray taraftarlığından vazgeçtim, şimdi bunu altına yazacaklar sen zaten fenerlisin, beşiktaşlısın... falan diye, ama benim gibi düşünen galatasaray taraftarları olduğuna da eminim, yazık oluyor kulübe, Burak Elmas daha başlangıçta en kısa zamanda gideceğinin mesajını vermiş oldu ...!
baska teknik direktorler ike daha buyuk basarilar yakaladinmiki beyenmiyirsun. onu en cok istemeyen fb ve bjk taraftarlari. diger teknik direktorler agzini acip konusurken sikinti yok ama terimin her kelimesine ceza bu bile oynanan kirli oyunlari acik ediyor.
Güne iyi başladık darısı Transferlere şimdi....
başımız dertte...

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