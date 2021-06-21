Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk idmanına çıktı! Alkışlarla karşılandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kulüple olan kontratı, sezon bitiminde tamamlanmıştı. Mustafa Cengiz ve yönetiminin sözleşme uzatmak için girişimde bulunmamasının ardından Bodrum’a giden Terim, bugün İstanbul’a dönüp takımın başına yeniden geçti.
Florya çalışanlarıyla tek tek tokalaşan Fatih Terim, "İyiyiz. Çok iyiyiz Allah'a şükür. Hayırlı olsun hepimize." sözleriyle Florya'da yeşil çimlere ayak bastı.
Deneyimli teknik adam, tüm takım tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından tüm takımla kısa sohbet eden Terim, herkesle el sıkıştı.
Fatih Terim'in ardından sözleşmesi sona eren Arda Turan da Galatasaray'ın idmanında yer aldı ancak çalışmalara katılmadı.
Fatih Terim, sezon öncesi hazırlıklarını yürüten Selçuk İnan ve Necati Ateş ile çalışmalar hakkında da bilgi aldı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile çarşamba günü 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz’da PSV Eindhoven’la karşı karşıya gelecek olan takımını bu maça hazırlamaya başlayacak olan başarılı hoca, takımını Kupa 1 gruplarına taşımaya çalışacak.
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