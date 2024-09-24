Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Paok maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu! ''Dışarıdan oluşturulan hava suni...'' Icardi oynayacak mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formattaki ilk karşılaşmasına çıkıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlamaya hazırlanan sarı kırmızılılarda Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"GALATASARAY VE TÜRK FUTBOLU İÇİN KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Mental olarak çok iyi durumdayız. Galatasaray ve Türk futbolu için kazanmak istiyoruz."

"DIŞARIDAN OLUŞTURULAN HAVA SUNİ''

"Florya'da ortam çok başka, dışarıdan farklı yansıtılıyor. Öz güvenimiz hep çok yüksek. Dışarıda suni bir ortam yaratılıyor. Oyuncularımıza ve kendimize güveniyoruz. Sezon başı hatalar yaptık ama adı üstünde, sezon başı. Milli takımdan gelen oyuncular... Bütün Avrupa bu maç yoğunluğunu konuşuyor. Geçen sezon 12-13 ay sürdü. Hazırlık süreci her takım için zaman alıyor, bizim için da bazen daha fazla oluyor. Kadro tamamlandı. Transfer dönemi bittikten sonra bizde bir sakinleme olur. Artık sadece futbola, sahaya odaklandık. Bu da galibiyetler ve başarılar getiriyor."

"AÇ BİR TAKIMIZ"

"Derbiyi kazandık, 6'da 6 yaptık ama kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kafamızda 'Hafta sonu Fenerbahçe'yi yendik, daha yapacak bir şey yok' gibi bir düşünce olamaz. Biz aç bir takımız. Başarıya ve galibiyete açız. Bunu sahada göstereceğiz."

"ICARDI VE OSIMHEN BİR ARADA OYNAYACAK"

"Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde takımın yanında olmak istedi. Arkadaşlarına desteğini, maçtan sonra sevincini hepimiz gördük. Mauro Icardi ile Victor Osimhen bir arada oynayacak. İnşallah 3'ü bir arada oynar. Kimin oynayacağı bilinmez. Her oyuncu değerli, herkes oynayacak."

"BÖYLE BİR GRUPLA ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Yunus Akgün'ün kalitesi var. Üst üste koyarak gidiyor. Sağ ve solda oynayabilir. Roland Sallai de oynayabilir. İyi kanat oyuncularımız, iyi oyuncularımız var. Böyle bir grupla çalıştığım için çok mutluyum. İyi karakterli oyuncular aldık. Oyuncu ve kişilik olarak yeni gelenler çok iyi uyum sağladı. İyi profesyoneller, antrenmanda her şeylerini veriyorlar. Galatasaray kadrosu uzun vadede devam edebilecek bir kadro."

"SKOR 3-1 OLUNCA BATSHUAYI'Yİ OYUNA ALAMADIK"

"Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe maçında ne kadar oynamak istediğini biliyordum. Kendisiyle konuştum. 3-0'da yanlış bir penaltı, bizim adımıza da birçok şeyi değiştirdi. Hakemin maçı 3-1'e getirmesi birçok şeyi değiştirdi, skoru korumak üzerine hamleler yaptık. O yüzden oyuna alamadık, bunu kendisine de anlattım. Bundan önceki senelere göre oynama süresi daha yüksek."

"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN BASKI YAPMADIK"

"Derbiye futbol ve taktiksel olarak hazırlandık. Üzerimize ekstra baskı yüklemedik. 'İlla kazanmamız lazım, şöyle olması lazım' gibi baskı yüklemedik. Kalitemize ve oynayacağımız oyuna güvendik. Üzerimizde baskı yoktu ama iyi hazırlandık. En önemli rakiplerinizden biri... Camianın üzerine maç baskısı var. Başkan hiç buraya gelmedi, takımla konuşmadı. Son gün yöneticiler geldi. Çok baskı yüklemedik."