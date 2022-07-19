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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro için flaş itiraf!

19.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği hücum oyuncusu Joao Pedro için flaş itiraflarda bulundu. Pedro'nun Galatasaray'a transferinin maliyeti nedeniyle gerçekleşmediğini söyleyen Buruk, "İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro için flaş itiraf!

Son dakika haberleri: Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Avrupa'dan önemli isimleri getirmek istediklerini belirten Okan Buruk, "Geçen sene ortada büyük bir başarısızlık var. Hem kulüp içinde hem taraftarda genel bir mutsuzluk var. Galatasaray transferde Avrupa'dan önemli isimler getiriyor. Bu hem içeriye hem de taraftara özgüven verecek. Hem lider hem de tecrübeli oyuncularla mozaiği yapmak gerekiyor. Saha içinde tepki verecek oyuncular getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEFEROVIC, ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

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Seferovic'in sakatlık geçmişine baktıklarına dikkat çeken Okan Buruk, "Seferovic önemli bir oyuncu. Profesyonel, aile babası, önemli kriterler. Bu seneki sakatlık geçmişine baktık. İsviçre Milli Takımı ile 3 maça çıktı. Güncel bir sakatlığı yok. Tüm oyuncularda olabilecek bir sakatlık. Biz, ön bölgede 2, 3 oyuncuya bağlı kalmak istiyoruz. Falcao gibi değil. Kiralık olarak kadromuza kattık. 3 senelik riskimiz yok. Önemli bir oyuncu. Sırtı dönük oynayabiliyor. Önde ikili oynayacağımız zaman Seferovic, orada güzel performans verecek bir isim" diye konuştu.

"MOHAMED'İ KİRALIK GÖNDERDİK"

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Forvet hattına bir takviye daha yapacaklarını söyleyen Buruk, "Oraya bir takviye daha yapacağız. Değişime ihtiyaç var. Mohamed'i gidip değer kazanması için Nantes'a kiralık olarak gönderdik. Şu anda bir teklif gelmediği için oyuncunun tekrar değer kazanmasını istedik" şeklinde konuştu.

JOAO PEDRO CEVABI

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Joao Pedro'nun menajerinin istediği ücretin kendilerinin verebileceklerinden fazla olduğunu ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

"Florian Grillitsch ile ilgimiz oldu. 3, 5 aydan bir tanesi. Ancak net bir şey yok. 1, 2 gün içerisinde belli olur. Pedro için verebileceğimiz rakamı verdik. 30 yaşında bir isim. Menajerinin istediği paralar, bizim verebileceğimiz rakamı geçti. İsteseydik yüksek rakamlardan bitirebilirdik ancak mali olarak sıkıntı oluşurdu."

"MORUTAN İLE İLGİLİ NET KARARIMI VERMEDİM"

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Okan Buruk, Fransız sağ bek Leo Dubois transferinin de bitme aşamasında olduğunu ifade etti. Morutan ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Morutan, bize iyi bir görüntü verdi. Onunla ilgili net kararımı vermedim. İsteyen takımlar var. Hazırlık maçlarında kendisini göreceğim"


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