Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan maç sonu dikkat çekici açıklamalar! İcardi için süre verdi...

Galatasaray, milli aradan galibiyet ile geri döndü. Sarı - kırmızılılar, RAMS Park'da Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek lig'de 4'te 4 yaptı. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları;

''AVRUPA'DA KUPA KAZANMA HEDEFİMİZ VAR"

"Bu maçlara hazırlıklar zor oluyor. Milli takım arası nedeniyle çok oyuncumuz yoktu. 2 gün taktik idman yapabildik. Rakibimiz 5'li savunmayla oynadı. Maç öncesi kadrodan bunu tahmin ettik. Bunu duran topla çözdük. Rakibimiz 4'lü savunmaya geçene kadar bunu bozmadı. Bizim için önemli 5 gol, en sevindiğimiz yanlarından bir tanesi pozisyon vermedik. Savunmayı önde kurduk. Maçı bitirdik. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Özellikle transfer döneminin sonuna doğru... Transfer döneminden sonra rahatladık. Bizim için moral oldu. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Türkiye liginde başarılı olmak, Avrupa'da yeniden kupa kazanmak istiyoruz. 3 ekiğimiz vardı."

''ÇOK FAZLA YÜKSELTMEMEK LAZIM''

"Lucas'la iyi işler yaptılar. Savunmadaki oyuncularımızda onların performansını artırıyor. Davinson Sanchez ve Abdülkerim'in performansları çok önemliydi. Genel olarak takımımızın iyi oynadığını düşünüyorum. Çok fazla öldürmemek lazım çok fazla da yükseltmemek lazım. Yunus'un ilk 11'iydi, Osimhen uzun zaman sonra 11'e çıktı. Bence erken değişiklikler de bizim için sevindirici. Bir sonraki maç için oyuncularımızı dinlendirdik. Takımın oyunuyla taraftarın coşkusu birleşti. Hem taraftar hem takım bugün gövde gösterisi yaptı." şeklinde konuştu.

ICARDI İÇİN SÜRE VERDİ

Osimhen, Icardi ve Batshuayi üçlüsünü yorumlayan Okan Buruk, "Hepsi takımı sahipleniyor. Osimhen'in maçtan sonra tribünlere gitmesi... Batshuayi de aynı şekilde. Icardi'nin tedavisi sürüyor. Icardi'nin tedavisi 2-3 gün sonra burada devam edecek. Icardi'nin yaklaşık 2 haftası daha var." dedi