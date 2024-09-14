SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan maç sonu dikkat çekici açıklamalar! İcardi için süre verdi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan maç sonu dikkat çekici açıklamalar! İcardi için süre verdi...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.09.2024 22:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, milli maçların ardından Trendyol Süper Lig'e galibiyetle döndü. Sarı - kırmızılılar, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, milli aradan galibiyet ile geri döndü. Sarı - kırmızılılar, RAMS Park'da Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek lig'de 4'te 4 yaptı. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları;

''AVRUPA'DA KUPA KAZANMA HEDEFİMİZ VAR"

GXc1CqxXsAA1fE4

"Bu maçlara hazırlıklar zor oluyor. Milli takım arası nedeniyle çok oyuncumuz yoktu. 2 gün taktik idman yapabildik. Rakibimiz 5'li savunmayla oynadı. Maç öncesi kadrodan bunu tahmin ettik. Bunu duran topla çözdük. Rakibimiz 4'lü savunmaya geçene kadar bunu bozmadı. Bizim için önemli 5 gol, en sevindiğimiz yanlarından bir tanesi pozisyon vermedik. Savunmayı önde kurduk. Maçı bitirdik. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Özellikle transfer döneminin sonuna doğru... Transfer döneminden sonra rahatladık. Bizim için moral oldu. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Türkiye liginde başarılı olmak, Avrupa'da yeniden kupa kazanmak istiyoruz. 3 ekiğimiz vardı."

''ÇOK FAZLA YÜKSELTMEMEK LAZIM''

GXdfooyXgAAoiMW

"Lucas'la iyi işler yaptılar. Savunmadaki oyuncularımızda onların performansını artırıyor. Davinson Sanchez ve Abdülkerim'in performansları çok önemliydi. Genel olarak takımımızın iyi oynadığını düşünüyorum. Çok fazla öldürmemek lazım çok fazla da yükseltmemek lazım. Yunus'un ilk 11'iydi, Osimhen uzun zaman sonra 11'e çıktı. Bence erken değişiklikler de bizim için sevindirici. Bir sonraki maç için oyuncularımızı dinlendirdik. Takımın oyunuyla taraftarın coşkusu birleşti. Hem taraftar hem takım bugün gövde gösterisi yaptı." şeklinde konuştu.

ICARDI İÇİN SÜRE VERDİ

aa-20240831-35533583-35533572-adana-grur_cover

Osimhen, Icardi ve Batshuayi üçlüsünü yorumlayan Okan Buruk, "Hepsi takımı sahipleniyor. Osimhen'in maçtan sonra tribünlere gitmesi... Batshuayi de aynı şekilde. Icardi'nin tedavisi sürüyor. Icardi'nin tedavisi 2-3 gün sonra burada devam edecek. Icardi'nin yaklaşık 2 haftası daha var." dedi

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Ev sahibinin cinsel organını kesti! Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında böylesi görülmedi

Ev sahibinin cinsel organını kesti! Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında böylesi görülmedi

Narin'in babası Arif Güran kameranın çalıştığını farketmedi ve açıkladı: 'Gelip öcünü benden alsalardı...'

Narin'in babası Arif Güran kameranın çalıştığını farketmedi ve açıkladı: 'Gelip öcünü benden alsalardı...'

Galatasaray'ın yeni sponsoru kriz yarattı!

Galatasaray'ın yeni sponsoru kriz yarattı!

Galatasaray, Rizespor'a adeta gol oldu yağdı!

Galatasaray, Rizespor'a adeta gol oldu yağdı!

Gerçek sonradan anlaşıldı! Osimhen sevindi ama...

Gerçek sonradan anlaşıldı! Osimhen sevindi ama...

Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıktı!

Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.