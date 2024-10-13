Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Türkiye'nin en iyi hakemini açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. TV100'e konuk olan Buruk, hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olduğuna yönelik açıklamalara cevap verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ HAKEMİ..."

Halil Umut Meler'le arkadaş olmadığını dile getiren Okan Buruk, "Halil Umut Meler, çok önemli bir hakem. Avrupa'da çok önemli maçlar yönetiyor. Türkiye'deki maçlarında sıkıntı yaşıyordu. İyi hakem olduğunu biliyoruz. Ne kadar önemli maçlar yönettiğini biliyoruz. Bu arada benim arkadaşım değil. Okan Hoca'nın arkadaşı diyorlar da değil. Çok seviyorum, Türkiye'nin en iyi hakemi" açıklamasını yaptı.