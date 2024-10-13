SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Türkiye'nin en iyi hakemini açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Türkiye'nin en iyi hakemini açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.10.2024 15:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen hakem sorusuna da yanıt verdi. Ayrıca Buruk, kendisine göre Türkiye'nin en iyi hakemini de açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Türkiye'nin en iyi hakemini açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. TV100'e konuk olan Buruk, hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olduğuna yönelik açıklamalara cevap verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ HAKEMİ..."

thumbs_b_c_a1fc046a55e28f7746a0379cd61f485f (1)

Halil Umut Meler'le arkadaş olmadığını dile getiren Okan Buruk, "Halil Umut Meler, çok önemli bir hakem. Avrupa'da çok önemli maçlar yönetiyor. Türkiye'deki maçlarında sıkıntı yaşıyordu. İyi hakem olduğunu biliyoruz. Ne kadar önemli maçlar yönettiğini biliyoruz. Bu arada benim arkadaşım değil. Okan Hoca'nın arkadaşı diyorlar da değil. Çok seviyorum, Türkiye'nin en iyi hakemi" açıklamasını yaptı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hakem Okan Buruk son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır sokaklarında skandal sloganlar: DEM Parti yasağa aldırmadı

Diyarbakır sokaklarında skandal sloganlar: DEM Parti yasağa aldırmadı

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Icardi'nin transferini duyurdular! 'Sezon sonu yeni takımı...'

Icardi'nin transferini duyurdular! 'Sezon sonu yeni takımı...'

F.Bahçe'de büyük kriz... Soyunma odasında yumruk yumruğa kavga!

F.Bahçe'de büyük kriz... Soyunma odasında yumruk yumruğa kavga!

Mourinho'dan yönetime şaşırtan talep! Zam istedi...

Mourinho'dan yönetime şaşırtan talep! Zam istedi...

Cinsel ilişki videosu iddiasıyla gündemdeydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

Cinsel ilişki videosu iddiasıyla gündemdeydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.