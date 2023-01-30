Galatasaray Trabzonspor biletleri ne zaman satılacak? Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Derbi biletleri için geri sayım!

Galatasaray Trabzonspor biletleri bekleniyor. Süper Lig'de heyecan devam ederken sırada Galatasaray Trabzonspor derbisi var. Trabzonspor oynadığı 20 karşılaşmada topladığı 35 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise 48 puanla birinci sırada bulunuyor. Peki Galatasaray Trabzonspor biletleri ne zaman satılacak? Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? İşte detaylar...

GALATASARAY TRABZONSPOR BİLETLERİ NE ZAMAN SATILACAK?

Galatasaray Trabzonspor karşılaşması biletlerinin, 2 Şubat Perşembe günü itibariyle satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Zirve için mücadele eden iki takım, Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya gelecek.

Derbi, 5 Şubat Pazar günü oynanacak.

Galatasaray Trabzonspor maçı, Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak.



