Galatasaray-Trabzonspor derbisinin kahramanıydı! Michy Batshuayi'den maç sonu Fenerbahçe için açıklama

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da Michy Batshuayi attığı penaltı golünün yanı sıra Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golde kendisine yazılmasa da büyük katkı sağlamıştı.

Karşılaşmanın ardından konuşan golcü oyuncu karşılaşmayı değerlendirirken, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusuna da yanıt verdi.

"İYİ BİR MAÇ GEÇİRDİK"

Batshuayi, maç sonrası yaptığı açıklamada "Bugün çok önemli bir maçtı. Çok önemli bir maçı üç puanla kazandık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum bizimle beraberlerdi. Bu zaferde hep birlikte kenetlendik. Ayrıca hocamız da çok haklıydı bugün yaptığı toplantıda. Çok konsantre olmamız gerektiğini söylemişti. Bugün gerçekten konsantre olarak iyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Açıkçası golün bana yazılması gerektiğini düşünüyorum. Orada oyuncuyu hataya zorlandığımı düşünüyorum. Bundan dolayı da bana yazılması gerekiyordu. Bu akşam ilk defa ismim burada yankılandı. Bundan dolayı da çok mutluyum. Burada en önemli olan şey takımımın kazanması." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE YANITI

Fenerbahçe'nin kendisini bıraktığı için pişman olup olmadığıyla ilgilenmediğini belirten Batshuayi, "Galatasaray, sezon bittiğinde beni daha fazla isteyen taraftı. Hoca ve başkan da bu isteği gösterdi. Ben de bu doğrultuda tercihimi yaptım." şeklinde konuştu.