Galatasaray-Trabzonspor maçındaki penaltı pozisyonu çok konuşuldu

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çalan penaltı düdüğü konuşulan anlardan oldu.
Karşılaşmanın 39. dakikasında Ekuban'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortaya ön direkte vuran Sörloth'un şutu auta gitti. Sörloth, topa vururken Ryan Donk'un arkadan bir müdahalesi olduğunu belirtti ve itirazlarda bulundu.
Orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Ali Palabıyık'tan gelen uyarı sonrasında kenara gitti ve pozisyonu izledi. Çakır, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
Trabzonspor'da Sosa, penaltıyı gole çevirerek bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.
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