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Galatasaray, Trabzonspor ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.12.2018 17:52 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor ile Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Galatasaray, Trabzonspor ve Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanan maçta taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor'un, 6 Aralık'ta kulüp resmi internet sitesinden yayımlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar", kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da aynı tarihteki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir'in Brezilya asıllı Faslı futbolcusu Manuel da Costa'nın da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Adana Demirspor ile oynanan mücadelede kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği kaydedildi. Adana Demirsporlu Hamidou Traore'nin de aynı gerekçeyle PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un da Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Trabzonspor ahmet ağaoğlu pfdk

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