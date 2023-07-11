SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray tranferde büyük oynuyor! Icardi'den sonra Tottenham'ın yıldızı Davinson Sanchez... Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray tranferde büyük oynuyor! Icardi'den sonra Tottenham'ın yıldızı Davinson Sanchez... Menajeri resmen açıkladı

11.07.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi transfer... Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda temaslarına devam eden Sarı-Kırmızılı yönetim Icardi transferinde mutlu sona ulaşırken, çok ses getirecek bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona oldukça yaklaşırken bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Henüz resmi bir transfer açıklamayan Sarı-Kırmızılılar için geçtiğimiz günlerde Tottenham forması giyen Kolombiyalı Davinson Sanchez'in iddiası ortaya atılmıştı.

TEKLİFİ AÇIKLADI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano Galatasaray'ın Sanchez için yaptığı teklifin yaklaşık 9 milyon euro olduğunu belirtirken, oyuncunun menajerinden iddialar sonrası bir açıklama geldi.

MENAJERİ DOĞRULADI

d639b3c1-mtzogfqm7y5t4itk4i9uo

Davinson Sanchez'in temsilcisi Fernando Villarreal, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada, "Galatasaray ihtimali güzel bir ihtimal. Çıkan haberler doğru." ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray dışında başka taliplerinin de olduğu vurgulandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA açıkladı! Galatasaray'a dev gelirUEFA açıkladı! Galatasaray'a dev gelir
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray icardi yaşında yeni sezon buruk galatasarayda da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.