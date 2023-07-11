Galatasaray tranferde büyük oynuyor! Icardi'den sonra Tottenham'ın yıldızı Davinson Sanchez... Menajeri resmen açıkladı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona oldukça yaklaşırken bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Henüz resmi bir transfer açıklamayan Sarı-Kırmızılılar için geçtiğimiz günlerde Tottenham forması giyen Kolombiyalı Davinson Sanchez'in iddiası ortaya atılmıştı.

TEKLİFİ AÇIKLADI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano Galatasaray'ın Sanchez için yaptığı teklifin yaklaşık 9 milyon euro olduğunu belirtirken, oyuncunun menajerinden iddialar sonrası bir açıklama geldi.

MENAJERİ DOĞRULADI

Davinson Sanchez'in temsilcisi Fernando Villarreal, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada, "Galatasaray ihtimali güzel bir ihtimal. Çıkan haberler doğru." ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray dışında başka taliplerinin de olduğu vurgulandı.



