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Galatasaray transfer ettiğine bin pişman olmuştu! Sarı-Kırmızılılar'a Carlos Cuesta transferinde müjdeli haber

Galatasaray'ın Genk'ten 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ancak yaptığı kritik hatalarla zaman zaman saç baş yolduran Carlos Cuesta'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray transfer ettiğine bin pişman olmuştu! Sarı-Kırmızılılar'a Carlos Cuesta transferinde müjdeli haber
Berker İşleyen
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un kadroda yer vermediği ve takımdan ayrılması beklenen Carlos Cuesta için transfer hareketliliği yaşanıyor.

GALATASARAY'A MÜJDE

Galatasaray transfer ettiğine bin pişman olmuştu! Sarı-Kırmızılılar a Carlos Cuesta transferinde müjdeli haber 1

Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı stoper için müşteri ararken sevindirici bir gelişme oldu. La Liga ekiplerinden Sevilla’nın Cuesta’yı transfer listesine aldığı ve yakın zamanda kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

Galatasaray, öncelikle oyuncuyu satmayı planlasa da İspanyol kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

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