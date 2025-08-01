Galatasaray transfer ettiğine bin pişman olmuştu! Sarı-Kırmızılılar'a Carlos Cuesta transferinde müjdeli haber

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un kadroda yer vermediği ve takımdan ayrılması beklenen Carlos Cuesta için transfer hareketliliği yaşanıyor.

GALATASARAY'A MÜJDE

Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı stoper için müşteri ararken sevindirici bir gelişme oldu. La Liga ekiplerinden Sevilla’nın Cuesta’yı transfer listesine aldığı ve yakın zamanda kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

Galatasaray, öncelikle oyuncuyu satmayı planlasa da İspanyol kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.