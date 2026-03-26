GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray yönetiminden Osimhen hamlesi! İlk kez fiyat verdiler: Bu parayı verirlerse yolcu

Galatasaray'ın büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı sonrası Avrupa devlerinin daha da dikkatini çekti.

Son dönemde İspanyol basınında çıkan haberlerde, Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosunu güçlü bir golcüyle takviye etmek istediği vurgulanırken Katalan ekibinin öncelikli hedefi Atletico Madrid formasıyla dikkat çeken Julian Alvarez olduğu belirtiliyordu.

ALTERNATİFİ OSIMHEN

İspanyol muhabirler, Alvarez transferinin kolay olmayacağını ifade ediyor. Bu durumda Barcelona, alternatif olarak Osimhen’i kadrosuna katmayı planlıyor. Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY FİYAT VERDİ

PSG, Atletico Madrid, Juventus ve Bayern Münih gibi büyük kulüpler de Osimhen’i takip ediyor. Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki forvet için 150 milyon Euro’luk bir fiyat belirlerken bu fiyatı oyuncunun taliplerine de iletti.