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Galatasaray transfer haberi | Gary Cahill Galatasaray'ın ilgisini doğruladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray’da uzun süredir stoper takviyesi üzerinde de duruluyordu. Listenin zirvesinde Chelsea’deki mukavelesinin son senesine giren Gary Cahill vardı. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki futbolcusuna Galatasaray’la görüşmesi için izin verirken, Gary Cahill de Galatasaray iddialarını doğruladı.

Galatasaray transfer haberi | Gary Cahill Galatasaray'ın ilgisini doğruladı!

Galatasaray'ın savunmaya düşündüğü Cahill için İngiliz basını da ciddi iddialar ortaya attı.

Chelsea'de forma giymesi zora giren Gary Cahill, Galatasaray yolunda... Üstelik transfer haberleri Türkiye ile sınırlı değil, İngiltere de bu transferi konuşuyor.

Mirror'dan Jake Polden, "G.Saray Başkanı bizzat görüşmeleri üstlenmiş durumda. Gary'yi İstanbul'a götürmeye kararlı" iddiasını ortaya attı.

ESPN'den Liam Twomey de, "Sarri, Garry Cahill'e, 'Benim takımımda bir stoper 20 günlük idmanla takıma giremez. Belki forvetler tamam ama stoper olmaz. Daha hazır olmalı" dedi.

Cahill ise bu durumdan rahatsız. "İstanbul dedikodularını bende duyuyorum. Ama dedikodu değil" mesajını verdi ve Galatasaray'ı adres gösterdi.

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Galatasaray chelsea gary cahill

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