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Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...

15.10.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sezon başında kadro dışı kalan fakat sezon başlayınca takıma katılan Sacha Boey'in performansı sarı-kırmızılıları mutlu etti. Gösterdiği oyunla yönetimi etkileyecek Boey'e yurt dışından talipler arttı. Devre arasında rekor bedelle takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncu için istenen rakam dudak uçuklattı. Dev kulüplerin peşinde olduğu Boey de Avrupa'da forma giymeye çok sıcak bakıyor.

Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılmak üzere olan Sacha Boey, bir anda sarı-kırmızılıların vazgeçilmez oyuncusu oldu. Avrupa takımlarının dikkatini çeken Boey için devre arası hareketli geçecek.

BÜYÜK KÂR SAĞLANACAK

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Fatih Terim döneminde 1.15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sacha Boey için sarı-kırmızılılar 15 milyon Euro'nun üzerinde bonservis talep ediyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Boey'i tam 13 katına satmış olacak.

TRANSFER REKORU KIRACAK

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Özellikle Real Madrid ve Liverpool'un kıskacında olan Sacha Boey için istenen rakam da belli oldu. 15 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflere olumlu bakacağı söylenen sarı-kırmızılılarda eğer bu satış gerçekleşirse transfer rekoru kırılacak. Daha önceki rekor 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'ye ait.


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Sacha Boey galatasaray sezon 15 milyon euro
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