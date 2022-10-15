Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...

Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılmak üzere olan Sacha Boey, bir anda sarı-kırmızılıların vazgeçilmez oyuncusu oldu. Avrupa takımlarının dikkatini çeken Boey için devre arası hareketli geçecek.

BÜYÜK KÂR SAĞLANACAK

Fatih Terim döneminde 1.15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sacha Boey için sarı-kırmızılılar 15 milyon Euro'nun üzerinde bonservis talep ediyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Boey'i tam 13 katına satmış olacak.

TRANSFER REKORU KIRACAK

Özellikle Real Madrid ve Liverpool'un kıskacında olan Sacha Boey için istenen rakam da belli oldu. 15 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflere olumlu bakacağı söylenen sarı-kırmızılılarda eğer bu satış gerçekleşirse transfer rekoru kırılacak. Daha önceki rekor 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'ye ait.



