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Galatasaray transferde dev operasyona başladı!

24.05.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dış transferde Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşma sağlayan Cimbom iç transferde de Brezilyalı stoper Marcao'nun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmıştı. Galatasaray, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki isimle daha sözleşme imzalayacak. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Galatasaray transferde dev operasyona başladı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Geleceği henüz belirsizliğini koruyan teknik direktör Fatih Terim, gelecek yıllarda da takımın başında olacak gibi transfer çalışmalarını bizzat yürütüyor. Fatih Terim'in onay verdiği iki yıldızla sözleşme imzalanıyor. İşte detaylar...

CENGİZ VE TERİM ARASINDA BÜYÜK KRİZ

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Sarı Kırmızılı kulüpte gündemin ana maddesi Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında yaşanan diyalog gerginliği. Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulunduğu basın toplantısında Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirmiş ve Terim ile yola devam etmeyeceğini açıklamıştı. Fatih Terim de bir mektup yazarak Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap vermişti.

CAMİADA ŞOK ETKİSİ YARATTI

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Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamalar Galatasaray camiasında büyük şok etkisi yaratırken seçim öncesi yaşanan bu kaos ortamı büyük gerginliğe yol açtı. Haziran ayında yapılacak seçim öncesi başkan adaylarından Burak Elmas ve Metin Öztürk yola Fatih Terim ile devam edeceklerini açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu ve aday olması beklenen Abdurrahim Albayrak ise Terim konusunda sessizliğini koruyor.

TERİM TRANSFERE EL ATTI

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Yaşanan bu kaos ortamında transfer çalışmalarını yürüten Sarı Kırmızılı takımda Fatih Terim devreye girdi ve transfere el attı. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'da yola devam edecekmiş gibi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

ALPASLAN ÖZTÜRK TAMAM

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Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağlayan Galatasaray, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın Haziran ayında Alpaslan Öztürk transferini resmen açıklaması bekleniyor. Türk Telekom Stadı’nda 3 senelik anlaşma yapılan Alpaslan’ın ilk yıl için 5.5, ikinci sene 6.5 ve üçüncü yıl da 7.5 milyon lira alacağı belirtildi.

SIRADA AYTAÇ KARA VAR

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Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ün ardından Aytaç Kara'yla da prensip anlaşması sağladı. Aytaç Kara da tıpkı Alpaslan Öztürk gibi Haziran ayında kendisini Sarı Kırmızılı takıma bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

MARCAO İLE SÖZLEŞME UZATILDI

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Galatasaray’da iç transfer görüşmelerindeki hareketlilik sürüyor. Marcao ile yeni kontrat yapan ve Brezilyalı stoperin mukavelesini 2024’e uzatan sarı-kırmızılarda yeni isimlerde sırada duruyor.

EMRE AKBABA VE ÖMER BAYRAM DA İMZALIYOR

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Aslan’da Emre Akbaba ve Ömer Bayram’ın da imzası hazır. Galatasaray ile sözleşmeleri sona eren iki oyuncuyla da anlaşma sağlandı.Emre Akbaba yeni sözleşmesinde büyük indirime gidecek. Daha önce 1 milyon 750 bin euroya oynayan 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’dan yeni kontratıyla beraber yıllık 10 milyon lira alacak.Ömer Bayram ise zam alacak. 2 senedir Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki oyuncu 400 bin euro yıllık ücret alıyordu.Ömer’in yeni mukavele ile beraber ücreti yıllık 5 milyon liraya çıkarılacak. Galatasaray’da her iki futbolcuyla ilgili Teknik Direktör Fatih Terim’in olumlu raporunun dikkate alındığı görüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü Ömer Bayram Emre Akbaba Alpaslan Öztürk
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Buda gösteriyorki fatih Terim GS nin mahrem başkanı demek.

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