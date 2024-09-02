Galatasaray transferde durmuyor! Flip Kostic için imza an meselesi...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak İtalya liginden Victor Osimhen'i gündemine alan ve oyuncuyla anlaşan sarı - kırmızılılar, bu sefer Juventus'un kanat oyuncusu Flip Kostic için harekete geçti. Sırp oyuncu ile resmen görüşmelere başlanıldı.

RESMİ GÖRÜŞMELŞER BAŞLANDI

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satmaya hazırlanan sarı kırmızılı takım, Juventus'un kanat oyuncusu için harekete geçti.

Kerem'in ayrılığı sonrası yönetim, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmeler hızlandırılarak resmi görüşmelere başlanıldı.

JUVENTUS FORMASIYLA KOSTIC

Kostic, Juventus formasını 87 kez giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi.