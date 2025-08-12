SPOR

Galatasaray transferde hedef büyüttü! Inter'in Fransız milli yıldızı Benjamin Pavard için ciddi adımlar atılıyor...

Galatasaray’da gözler savunma hattına yapılacak transferlere çevrildi. Sarı kırmızılılar İtalyan devi Inter’in yıldız oyuncusu Benjamin Pavard ile ilgileniyor.

Burak Kavuncu
Süper Lig devi Galatasaray transferde rotayı İtalya’ya kırdı. Cimbom, teknik direktör Okan Buruk’un stoperleşen sağ bek tanımına uygun olarak arayışlarına devam ederken, gündemine Fransız oyuncu Pavard’ı aldı.

FRANSIZ BASINI YAZDI!

Fransız basınından L'Equipe’in haberinde Galatasaray, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun takımda tutmak istediği Benjamin Pavard'ı kadrosuna katmak istiyor. Pavard ile İngiltere ve İspanya'dan da ilgilenen kulüpler var ancak Galatasaray, Fransız futbolcunun transferi için ciddi adımlar attı.

İTALYANLAR ‘FEDA EDİLEBİLİR’ DEDİ

İtalyan medyasından La Gazzetta’nın aktardığı habere göre ise Galatasaray Benjamin Pavard ile ilgileniyor; Pavard, transfer döneminde “feda edilebilecek” savunmacı olabilir şeklinde bilgi aktardı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un stoperleşen sağ bek tanımına uygun olarak arayışlar devam ederken, gündeme Monaco’dan Singo alınmıştı fakat maliyetleri itibariyle çok zor görünen yıldız ismin yerine Inter’den Pavard gümdeme girdi. Galatasaray’da yönetim Pavard transferi için kesenin ağzını açarken, yıldız ismi İstanbul’a getirmek için elinden geleni yapıyor.

transfer Okan Buruk Fransa galatasaray inter
