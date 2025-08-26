SPOR

Galatasaray transferde hız kesmedi! Tottenham'dan Yves Bissouma için anlaşma tamamlandı... Menajer Gardi transfer için İstanbul'a rota belirledi

Galatasaray’da orta saha transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Yves Bissouma’nın sarı kırmızılı formaya yakın olduğu bildirildi.

Burak Kavuncu
MLİ Mali
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig takımlarından Galatasaray transferde hız kesmiyor. Cimbom İngiliz devi Tottenham forması giyen Yves Bissouma için harekete geçti. İngiliz medyasından Telegraph’ın sıcak gelişme olarak verdiği haberde sarı kırmızılılar transferi bitirme aşamasına geldi.

ANLAŞMA TAMAMLANDI!

Galatasaray transferde hız kesmedi! Tottenham dan Yves Bissouma için anlaşma tamamlandı... Menajer Gardi transfer için İstanbul a rota belirledi 1

Telegraph’dan Mike McGrath imzalı haberde Tottenham ve Galatasaray arasında Yves Bissouma için ilk etapta kiralama ve ardından zorunlu satın alma içeren bir anlaşma söz konusu.

DURSUN ÖZBEK UÇAK GÖNDERDİ!

Galatasaray transferde hız kesmedi! Tottenham dan Yves Bissouma için anlaşma tamamlandı... Menajer Gardi transfer için İstanbul a rota belirledi 2

Galatasaray'da Bissouma transferi için günlerdir İngiltere'de olan menajer Gardi, Tottenham ile anlaşmasının ardından transferi bitirmek için oyuncuya İstanbul rotasını çizdi. Başkan Dursun Özbek ile devamlı iletişimde olan Gardi, son onayında gelmesi ile birlikte transfere noktayı koydu. Öte yandan Başkan Dursun Özbek'in yıldız oyuncunun transferi için İngiltere'ye özel uçak gönderdiği iddia edildi.

OKAN BURUK ÖZELLİKLE İSTEDİ

Galatasaray transferde hız kesmedi! Tottenham dan Yves Bissouma için anlaşma tamamlandı... Menajer Gardi transfer için İstanbul a rota belirledi 3

Teknik direktör Okan Buruk’un orta saha rotasyonuna lider bir isim eklemek istediği bilinirken, Bissouma’nın güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki başarısı ve top çalma becerisiyle sarı-kırmızılı ekibe büyük katkı sağlaması bekleniyor.

