Galatasaray transferde Milan'ı ikna etti, Andre Silva'yı bekliyor!

Galatasaray yeni golcüsü için gün sayıyor. Milan'la anlaşan Galatasaray, Andre Silva'dan indirim bekliyor. Stoper pozisyonu için Barcelona'dan Marlon Santos, Anderlecht'ten Kara Mbodji ve Milan'dan Cristian Zapata 'yı da gündemine alan Sarı-Kırmızılılar'da öncelik Jason Denayer'e verildi.
Sarı kırmızılı yönetim, Premier Lig'de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos sonrasında İngiltere'ye giderek Manchester City'e 550 bin euro'luk kiralama bedeli teklif edecek. Ndiaye için de aynı yolu izleyecek sarı kırmızılılar, Stoke City'e 2 milyon euro'luk bir kiralama teklifiyle gitmeyi planlıyor.
Domagoj Vida gerçeği ortaya çıktı!
Beşiktaş play-off turuna yükselirse Nordsjaelland - Partizan galibiyle oynayacak
Bafetimbi Gomis'in kaçırdığı penaltı öncesi şok gerçek ortaya çıktı
Ercan Taner NTV'den ayrıldı
Beşiktaş Aras Özbiliz ile yolları ayırdı
Oscar Cardozo'dan Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'yi çıldırtacak sözler
Emenike'ye şok saldırı!
Dünya devi bombayı patlattı
Ve Mario Gomez kararını açıkladı
Barcelona'dan sürpriz transfer
Okuyucu Yorumları 3 yorum