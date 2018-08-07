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Galatasaray transferde Milan'ı ikna etti, Andre Silva'yı bekliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

Andre Silva transferi için Milan'ı ikna eden Galatasaray, oyuncudan yıllık ücretinde indirime gitmesini bekliyor.

Galatasaray transferde Milan'ı ikna etti, Andre Silva'yı bekliyor!

Galatasaray yeni golcüsü için gün sayıyor. Milan'la anlaşan Galatasaray, Andre Silva'dan indirim bekliyor. Stoper pozisyonu için Barcelona'dan Marlon Santos, Anderlecht'ten Kara Mbodji ve Milan'dan Cristian Zapata 'yı da gündemine alan Sarı-Kırmızılılar'da öncelik Jason Denayer'e verildi.

Sarı kırmızılı yönetim, Premier Lig'de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos sonrasında İngiltere'ye giderek Manchester City'e 550 bin euro'luk kiralama bedeli teklif edecek. Ndiaye için de aynı yolu izleyecek sarı kırmızılılar, Stoke City'e 2 milyon euro'luk bir kiralama teklifiyle gitmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Andre Silva Galatasaray Marlon Santos Kara Mbodji Cristian Zapata jason denayer Badou N'diaye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
haber doğrumu bilmiyorum ama 550 bin euro kiralama teklif ederseniz adamlar size yemek bile ısmarlamaz lan kamillere bak :) :)
nasıl bir transfer stratejisi. önce gomis ve belhanda yı satın. gomis bu sene takımı bozacak.
gomis kazmasıyla olmaz şampiyonlar ligi kesin alınmalı.
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