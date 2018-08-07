Galatasaray transferde Milan'ı ikna etti, Andre Silva'yı bekliyor!

Galatasaray yeni golcüsü için gün sayıyor. Milan'la anlaşan Galatasaray, Andre Silva'dan indirim bekliyor. Stoper pozisyonu için Barcelona'dan Marlon Santos, Anderlecht'ten Kara Mbodji ve Milan'dan Cristian Zapata 'yı da gündemine alan Sarı-Kırmızılılar'da öncelik Jason Denayer'e verildi.

Sarı kırmızılı yönetim, Premier Lig'de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos sonrasında İngiltere'ye giderek Manchester City'e 550 bin euro'luk kiralama bedeli teklif edecek. Ndiaye için de aynı yolu izleyecek sarı kırmızılılar, Stoke City'e 2 milyon euro'luk bir kiralama teklifiyle gitmeyi planlıyor.

