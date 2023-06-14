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Galatasaray transferde vitesi yükseltti! Murat Sancak açıklamıştı, Sarı-Kırmızılılar Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti

14.06.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi transferleri bir an önce bitirerek kampa yetiştirmek isteyen Galatasaray temaslarını sürdürürken, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Başkan Murat Sancak'ın "Ederini bulursak satarız" dediği Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Sarı ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray transferde vitesi yükseltti! Murat Sancak açıklamıştı, Sarı-Kırmızılılar Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti
Yusuf Sarı

Yusuf Sarı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon için kolları sıvarken, birçok isimle de temaslarına devam ediyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir ismi de gündemine aldı.

YUSUF SARI HAMLESİ

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İddiaya göre yerli rotasyonuna takviye isteyen Okan Buruk'un bu talebi sonrası yönetim Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti. Sağ kanat oyuncusu, Yunus Akgün'ün alternatifi olarak düşünülüyor.

MURAT SANCAK AÇIKLAMIŞTI

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda transfere dair konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sarı için yaptığı açıklamada "Yusuf Sarı'yı isteyenler var. Ama kadroyu korumak istiyoruz. Ama ederini de bulursa, en az onun kadar iyi bir oyuncu bulursak veririz" ifadelerini kullanmıştı.

Adana Demirspor'da geride kalan sezonda öne çıkan isimlerden biri olan Yusuf Sarı, 33 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.


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