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Galatasaray Trezeguet ile görüşme halinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2020 10:39 | Son Güncelleme

Galatasaray, İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Trezeguet için yeniden Aston Villa'yla görüşme halinde.

Galatasaray Trezeguet ile görüşme halinde

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Aston Villa’yla Trezeguet için pazarlık masasına oturdu. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda görüşmeler başladı.

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AKGÜN, DEMİRSPOR'DA

Öte yandan Cimbom'un 20 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Akgün takımdan ayrılıyor. Forvet ve kanat bölgelerinde görev alabilen Yunus Akgün, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a 1 yıllığına kiralandı.

(AKŞAM)

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