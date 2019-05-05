Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda seyirci rekoru kırdı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu önemli mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu’nda izlemeye toplam 51 bin 578 seyirci geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla desteklerken, 2 bin civarı da siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Bu derbide ayrıca Türk Telekom Stadyumu’nun seyirci rekoru kırıldı.
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