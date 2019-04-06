Galatasaray Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 45+4 ve 89. dakikalarda penaltılardan Mbaye Diagne ile 50. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Süper Lig'de puanını 55'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 3'e indirdi. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde moral de buldu. YENİLMEZLİK SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 33 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 33 lig maçının 28'ini kazanıp 5'inden beraberlikle ayrıldı. DIAGNE GOL SAYISINI 5'E ÇIKARTTI Evkur Yeni Malatyaspor maçında iki kez ağları havalandıran Mbaye Diagne, Galatasaray forması altında ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımla ligdeki 6. maçına çıkan Diagne, daha önce Trabzonspor, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında birer kez topu ağlarla buluşturmuştu. Senegalli futbolcu, Galatasaray'daki gollerinin 4'ünü penaltıdan kaydetti. Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında forma giydiği Kasımpaşa'da görev aldığı 17 lig maçında 20 kez fileleri havalandırmıştı. MALATYA DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTU Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de üst üste 6. deplasman maçında da galip gelemedi.