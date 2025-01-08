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Galatasaray Türkiye Kupası'nda yine Başakşehir'e diş geçiremedi! RAMS Park’ta puanlar paylaşıldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.01.2025 22:31
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MAÇ SONUCU: Trendyol Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden ve en yakınçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkartan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Başakşehir'i sahasında konuk etti. Mücadeleye ağır rotasyonla başlayan Cimbom, maçta iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 1 puan ile ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Türkiye Kupası'nda yine Başakşehir'e diş geçiremedi! RAMS Park’ta puanlar paylaşıldı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Süper Lig'de lider konumda yer alan sarı - kırmızılılar, Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

RAMS PARK'TA TAM 4 GOL!

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RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada perdeyi 35. dakikada Deniz Türüç açtı. İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, Galatasaray aradığı golü 51. dakikada Davinson Sanchez ile buldu. Ancak sadece iki dakika sonra Krzysztof Piatek, skoru yeniden Başakşehir lehine çevirdi. Son bölümde baskısını iyice artıran Okan Buruk'un öğrencileri, 74. dakikada bu kez Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle beraberliği yakaladı.

Başakşehir'de 75. dakikada Miguel Crespo'nun yerine oyuna giren Onur Ergün, 79. ve 86. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BATSHUAYI FIRSAT TEPTİ

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Müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Gabril Sara’nın ceza sahasında Başakşehir savunmasının müdahalesiyle yerde kalmasının ardından maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında penaltıda topun başına geçen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi’nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi.

KUPA'DA GALATASARAY'A KAYBETMİYOR!

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı oynadığı üç maçta da sahadan galip ayrılamadı. Turuncu-lacivertliler, 2016/17 sezonunda son 16 turunda rakibini 2-1, 2022/23 sezonunda ise çeyrek finalde 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

EFE AKMAN VE YUSUF DEMİR İLK KEZ

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Galatasaray’ın altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Efe Akman, Başakşehir karşısında 11’de yer aldı. Akman böylece sarı-kırmızılılarla A Takım’da ilk kez 11’de görev almış oldu. Okan Buruk tarafından yine 11'de şans verilen Yusuf Demir'de bu sezon ilk kez 11’de süre aldı.

OKAN BURUK'TAN KUPA ROTASYONU

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Göztepe maçının 11’ine göre ağır bir rotasyon yaptı. Buruk, Başakşehir karşısında 9 değişiklik yaparak mücadeleye Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Berkan Kutlu, Efe Akman, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Roland Sallai ve Michy Batshuayi 11’i ile başladı.

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Okan Buruk Başakşehir davinson sanchez galatasaray türkiye kupası
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