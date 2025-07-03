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Galatasaray U19 teknik direktörü Hakan Balta görevini bıraktı! Yeni adresi Milli takım...

Galatasaray U19 takımının başında 3. senesini dolduran Hakan Balta görevinden ayrıldığını açıkladı. Deneyimli hocanın görevi bırakmasının ardından nereye gideceği de belli oldu. İşte detaylar…

Galatasaray U19 teknik direktörü Hakan Balta görevini bıraktı! Yeni adresi Milli takım...
Burak Kavuncu

Galatasaray U19 Takımı'nın teknik direktörü Hakan Balta, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç hoca şu sözlerle Galatasaray'a veda etti…

"Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiği U19 teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim U19 teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak benim için her zaman büyük bir gurur oldu."

A MİLLİ TAKIM'A KATILACAK

Galatasaray U19 teknik direktörü Hakan Balta görevini bıraktı! Yeni adresi Milli takım... 1

Hakan Balta'nın A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı olması bekleniyor.

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