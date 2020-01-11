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  4. Galatasaray, Udineseli Seko Fofana'nın peşinde

Galatasaray, Udineseli Seko Fofana'nın peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Fransız basını, Galatasaray'ın Steven Nzonzi yerine Seko Fofana'yı transfer etmek için Udinese'ye teklif yaptığını yazdı. Haberde Seko Fofana'yı Alman ekibi Schalke 04'ün de istediği belirtildi.

Galatasaray, Udineseli Seko Fofana'nın peşinde

Galatasaray orta saha pozisyonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan Galatasaray, Udinese'den Seko Fofana'yı transfer etmek istiyor. Ara transfer döneminde Seko Fofana'ya öncelik veren Galatasaray'ın Udinese ile temasa geçtiği belirtildi.

SCHALKE 04 DE FOFANA TRANSFERİNDE DEVREDE

Haberde Schalke 04'ün de Seko Fofana'yı transfer listesine aldığı ve Udinese'ye teklif yaptığı ifade edildi. 24 yaşındaki Fildişili oyuncu, bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

SEKO FOFANA KİMDİR?

7 Mayıs 1995 Paris doğumlu olan Fildişili milli futbolcu Seko Fofana, futbol eğitimini Fransa'nın Lorient Kulübü'nde aldı. Ardından Manchester City altyapısına transfer olan Seko Fofana, Fulham ve Bastia gibi kulüplerde kiralık oynadıktan sonra 2016 yılında Udinese'ye satıldı.

Bonservisine 3,5 milyon Euro ödenen Seko Fofana, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor. Seko Fofana'nın Udinese ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fofana kulüpler düzeyinde 198 maçta 24 gol ve 15 asist kaydetti.

(Futbol Arena)

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Galatasaray udinese Seko Fofana Steven N'Zonzi

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