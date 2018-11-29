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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gitme ihtimalleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.11.2018 08:20 | Son Güncelleme

Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl katılır? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ihtimalleri...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gitme ihtimalleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Gruptaki son karşılaşmasında Porto'yu ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, rakibini mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya çalışacak.

GALTASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL KATILIR?

Galatasaray, Portekiz ekibini mağlup ettiği takdirde grubunu 3. tamamlayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı kırmızılılar, Porto ile berabere kalması halinde Lokomotiv Moskova'nın Schalke karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde ise yine Rus ekibinin puan kaybı beklenecek.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE KAÇINCI TORBADAN KATILACAK?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 3. tamamlaması halinde Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalacak.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
komediye bak..hani grup lideri cıkıyodu bunlar??ne oldu?? hakem tff falanda yoktu orda..ne olduki?? adamı madam yaparlar..boş boş ağlamakla olmuyomuş bu işler...
galatasaray UEFA avrupa ligine bu oyunla NAH gider işte cevabı bu kadar net.
porto öper gs fransa ligine gider
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