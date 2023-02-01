Galatasaray Ümraniyespor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakem Cihan Aydın'ın hayatı ve biyografisi!

Galatasaray Ümraniyespor maçının Hakemi Cihan Aydın günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken birçok vatandaş arama motorlarında "Hakem Cihan Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte Galatasaray Ümraniyespor maçının Hakem Cihan Aydın hakkında bilgiler...

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN'IN KARİYERİ

Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:

2015-2019 3. Lig - Hakem

2017 - 2019 2. Lig - Hakem

2018 1. Lig - Hakem

2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem

