SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray, Union Saint Gilloise maçının hakemini UEFA şikayet etti

Galatasaray Kulübü, Union Saint Gilloise maçının hakemini UEFA şikayet ettiğini açıkladı.

Galatasaray, Union Saint Gilloise maçının hakemini UEFA şikayet etti
Emre Şen

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA’ya şikayette bulundu" denildi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saraylılar Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafını dolara bastırdı!G.Saraylılar Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafını dolara bastırdı!
Galatasaraylı yıldızdan intikam paylaşımı! Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon yükseldiGalatasaraylı yıldızdan intikam paylaşımı! Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon yükseldi
Anahtar Kelimeler:
UEFA galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.