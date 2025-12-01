Galatasaray, Union Saint Gilloise maçının hakemini UEFA şikayet etti

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA’ya şikayette bulundu" denildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum