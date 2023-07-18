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GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

18.07.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2023 YKS sınav sonuçları açıklaması için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak. Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması internette araştırılıyor. 2023 Galatasaray Üniversitesi taban puanları ile ilgili detaylar haberimizde...

Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Galatasaray Üniversitesi taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlar bu kurumda öğrenim görmek isteyen öğrenciler tarafından dikkate alınacak. İşte Galatasaray Üniversitesi taban puanları ile ilgili detaylar...

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(Fransızca) (4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 3131 529.96125
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hukuk(Fransızca) (4 Yıllık) EA 2022 35 + 1 164 528.44829
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(Fransızca) (4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 6233 521.08887
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(Fransızca) (4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1448 495.72516
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(Fransızca) (4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1663 492.7192
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Uluslararası İlişkiler(Fransızca) (4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1890 489.80386
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca) (4 Yıllık) DİL 2022 30 + 1 3656 486.92975
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik(Fransızca) (4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 31480 480.36311
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi(Fransızca) (4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 2906 479.60688
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İletişim(Fransızca) (4 Yıllık) SOZ 2022 30 + 1 936 472.85155
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyoloji(Fransızca) (4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 8093 452.02453
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Felsefe(Fransızca) (4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 15666 433.17192

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Deniz Ulaştırma ve İşletme(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 256899 379.29714
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Gemi Makineleri İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 277654 374.07271

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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