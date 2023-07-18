GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Galatasaray Üniversitesi taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlar bu kurumda öğrenim görmek isteyen öğrenciler tarafından dikkate alınacak. İşte Galatasaray Üniversitesi taban puanları ile ilgili detaylar...
Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(Fransızca) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30 + 1
|3131
|529.96125
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hukuk(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|35 + 1
|164
|528.44829
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(Fransızca) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30 + 1
|6233
|521.08887
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|30 + 1
|1448
|495.72516
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|30 + 1
|1663
|492.7192
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|30 + 1
|1890
|489.80386
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|30 + 1
|3656
|486.92975
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik(Fransızca) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|30 + 1
|31480
|480.36311
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|30 + 1
|2906
|479.60688
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İletişim(Fransızca) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|30 + 1
|936
|472.85155
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sosyoloji(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|30 + 1
|8093
|452.02453
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Felsefe(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|30 + 1
|15666
|433.17192
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|256899
|379.29714
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|277654
|374.07271
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.