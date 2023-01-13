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Galatasaray üst üste 8. lig maçını kazandı! Mata'nın yıldızlaştığı maçta sarı-kırmızılılar Hatayspor'u 4-0 gibi rahat bir skorla geçti!

13.01.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Son 7 Süper Lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Hatay mücadelesini de kazanıp seriyi 8 maça çıkartmayı hedefliyordu. Kadıköy'deki derbi zaferiyle daha da morallenen Galatasaray maçındanf başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Volkan Demirel ile ateş hattında bulunan Hatayspor karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü. Galatasaray ise ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkarttı.

Galatasaray üst üste 8. lig maçını kazandı! Mata'nın yıldızlaştığı maçta sarı-kırmızılılar Hatayspor'u 4-0 gibi rahat bir skorla geçti!
Juan Mata

Juan Mata

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray , Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, Volkan Demirel'in takımı Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. 17 puanla 17. sırada bulunan Hatayspor, 4 maçtır ligde galibiyete hasretti. Galatasaray ile bu hasreti sona erdirmek isteyen Volkan Demirel'in ekibi sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

MAÇ BAŞINDA MUSLERA İLE SARILDILAR

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Volkan Demirel, maç öncesinde uzun yıllar rekabet içerisinde olduğu Fernando Muslera ile sarıldı ve kendisine başarılar dilediler.

KEREM YİNE SAHNEYE ÇIKTI!

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Maçın henüz 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Fenerbahçe maçında da gol atan genç oyuncu, yakın mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla Erce'yi avladı ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

GOLÜ AHMET ÇALIK'A ARMAĞAN ETTİ

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Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular ve teknik ekip, Ahmet Çalık'ı vefatının 1'inci yıl dönümünde unutmadı. Kerem Aktürkoğlu attığı golün ardından gol sevincinde Ahmet Çalık'ı andı.

45+4'TE 2-0 OLDU

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45+4'te Icardi'nin ara pasına koşu yapan Dubois, arka direkteki Mata'ya ortasını yaptı. İspanyol yıldızın kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.

MATA'DAN BİR GOL DAHA!

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45+6'da Mata yine sahneye çıktı. Icardi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Erce'den döndü. Topu iyi takip eden Mata boş kaleye net bir vuruş yaparak takımını 3-0 öne geçirdi.

GOMIS PERDEYİ KAPATTI

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  1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasına ortasında kale önünde topla buluşan Gomis, düzgün bir vuruşla ağları sarsmayı başardı. Skoru 4-0'a getiren Gomis maçın skorunu belirledi.

LİGDE 8, TOPLAMDA 10 MAÇTIR KAZANIYOR

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Aslan'ın, 8’i Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü’nü yendi.


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