Galatasaray üst üste 8. lig maçını kazandı! Mata'nın yıldızlaştığı maçta sarı-kırmızılılar Hatayspor'u 4-0 gibi rahat bir skorla geçti!

Galatasaray , Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, Volkan Demirel'in takımı Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. 17 puanla 17. sırada bulunan Hatayspor, 4 maçtır ligde galibiyete hasretti. Galatasaray ile bu hasreti sona erdirmek isteyen Volkan Demirel'in ekibi sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

MAÇ BAŞINDA MUSLERA İLE SARILDILAR

Volkan Demirel, maç öncesinde uzun yıllar rekabet içerisinde olduğu Fernando Muslera ile sarıldı ve kendisine başarılar dilediler.

KEREM YİNE SAHNEYE ÇIKTI!

Maçın henüz 9. dakikasında Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Fenerbahçe maçında da gol atan genç oyuncu, yakın mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla Erce'yi avladı ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

GOLÜ AHMET ÇALIK'A ARMAĞAN ETTİ

Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular ve teknik ekip, Ahmet Çalık'ı vefatının 1'inci yıl dönümünde unutmadı. Kerem Aktürkoğlu attığı golün ardından gol sevincinde Ahmet Çalık'ı andı.

45+4'TE 2-0 OLDU

45+4'te Icardi'nin ara pasına koşu yapan Dubois, arka direkteki Mata'ya ortasını yaptı. İspanyol yıldızın kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.

MATA'DAN BİR GOL DAHA!

45+6'da Mata yine sahneye çıktı. Icardi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Erce'den döndü. Topu iyi takip eden Mata boş kaleye net bir vuruş yaparak takımını 3-0 öne geçirdi.

GOMIS PERDEYİ KAPATTI

dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasına ortasında kale önünde topla buluşan Gomis, düzgün bir vuruşla ağları sarsmayı başardı. Skoru 4-0'a getiren Gomis maçın skorunu belirledi.

LİGDE 8, TOPLAMDA 10 MAÇTIR KAZANIYOR

Aslan'ın, 8’i Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü’nü yendi.



