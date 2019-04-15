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Galatasaray VAR kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından hakeme olan öfkesi sürüyor. Sarı Lacivertliler'in attığı golden önce Nabil Dirar'ın Sofiane Feghouli'ye yaptığı harekete faul verilmemesine büyük tepki gösteren Sarı Kırmızılı camia, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Galatasaray VAR kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararları sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde talepte bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "VAR kayıtları açıklansın!" başlıklı "hashtag"le bu talebini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray VAR Spor Toto Süper Lig

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