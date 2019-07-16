SPOR

Galatasaray ve Başakşehir, Darmstadt'tan Serdar Dursun'u istiyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Başakşehir'in, Almanya 2'nci Ligi takımlarından SV Darmstadt 98'in formasını giyen gurbetçi oyuncu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istedikleri öğrenildi.

Galatasaray ve Başakşehir, Darmstadt'tan Serdar Dursun'u istiyor

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Başakşehir, 27 yaşındaki santrfor Serdar Dursun'u gündemine aldı.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'den beklediği performansı alamayan Sarı-Kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırdıktan sonra gol yolları için Norveçli Fredrik Gulbrandsen ile Sivasspor'dan Muhammet Demir'i transfer eden Başakşehir ise hücuma bir takviye daha yapmayı hedefliyor.

Sırasıyla Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük ve Greuther Fürth formalarını giyen Serdar Dursun, 2018'de 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında SV Darmstadt 98'e transfer oldu. Gurbetçi oyuncu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 11 gol, 3 asistle oynadı.

PARTNEROnlar dünyanın en pahalı laptopları!Onlar dünyanın en pahalı laptopları!
Denizli'ye Malili kanatDenizli'ye Malili kanat
G.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıyaG.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serdar dursun Galatasaray başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Merih Demiral için bomba iddia

Merih Demiral için bomba iddia

G.Saray'ın görüştüğü golcü ortaya çıktı

G.Saray'ın görüştüğü golcü ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray ve Başakşehir, Darmstadt'tan Serdar Dursun'u istiyor

Galatasaray ve Başakşehir onun peşinde

Hadi Sacko, Denizlispor'da

Denizli'ye Malili kanat

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Fejsa savaşı

G.Saray ve F.Bahçe onun için karşı karşıya

Denizlispor'dan Luke Brattan'a kanca

Denizli'de hedef Brattan

Marius Sumudica: Hedefim iyi futbol izletmek

''Hedefim iyi futbol izletmek''

Son dakika Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe transfer haberleri

İşte Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği isimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.