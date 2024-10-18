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Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı... İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in geleceğiyle ilgili karar verildi! Menajerleri İstanbul'a çağırıldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.10.2024 12:47
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile henüz masaya oturulmaması kafaları karıştırmıştı. İlk 11'de de forma şansı bulamayan futbolcular için Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı. İki futbolcunun geleceğiyle ilgili karar verildi.

Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı... İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in geleceğiyle ilgili karar verildi! Menajerleri İstanbul'a çağırıldı
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin her iki oyuncunun menajerini İstanbul'a yeni bir anlaşma yapmak için davet etti.

BEKLENEN NİHAİ KARAR ÇIKTI

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Sarı-lacivertliler, her iki oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Kanarya'nın, önümüzdeki hafta İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi D'Avila ve Cenk Melih Yazıcı ile Osayi-Samuel'in menajeri Steven Beck'le görüşmesi bekleniyor.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN MAAŞINDA İYİLEŞTİRME

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Fenerbahçe'nin, yıllık 15 milyon lira kazanan İrfan Can Kahveci'nin maaşını 50 milyon lira seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

OSAYI'YE ZAMLI SÖZLEŞME YOLDA

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600 bin euro kazanan Bright Osayi-Samuel için ise menajerinin 2.5 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti.

Sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ile 1.5 milyon euro karşılığında anlaşmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci Bright Osayi-Samuel fenerbahçe
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