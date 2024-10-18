Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı... İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in geleceğiyle ilgili karar verildi! Menajerleri İstanbul'a çağırıldı

Fenerbahçe, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin her iki oyuncunun menajerini İstanbul'a yeni bir anlaşma yapmak için davet etti.
Sarı-lacivertliler, her iki oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.
Kanarya'nın, önümüzdeki hafta İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi D'Avila ve Cenk Melih Yazıcı ile Osayi-Samuel'in menajeri Steven Beck'le görüşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin, yıllık 15 milyon lira kazanan İrfan Can Kahveci'nin maaşını 50 milyon lira seviyesine yükseltmesi bekleniyor.
600 bin euro kazanan Bright Osayi-Samuel için ise menajerinin 2.5 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti.
Sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ile 1.5 milyon euro karşılığında anlaşmayı hedefliyor.