Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı... İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in geleceğiyle ilgili karar verildi! Menajerleri İstanbul'a çağırıldı

Fenerbahçe, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin her iki oyuncunun menajerini İstanbul'a yeni bir anlaşma yapmak için davet etti.

BEKLENEN NİHAİ KARAR ÇIKTI

Sarı-lacivertliler, her iki oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Kanarya'nın, önümüzdeki hafta İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi D'Avila ve Cenk Melih Yazıcı ile Osayi-Samuel'in menajeri Steven Beck'le görüşmesi bekleniyor.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN MAAŞINDA İYİLEŞTİRME

Fenerbahçe'nin, yıllık 15 milyon lira kazanan İrfan Can Kahveci'nin maaşını 50 milyon lira seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

OSAYI'YE ZAMLI SÖZLEŞME YOLDA

600 bin euro kazanan Bright Osayi-Samuel için ise menajerinin 2.5 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti.

Sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ile 1.5 milyon euro karşılığında anlaşmayı hedefliyor.