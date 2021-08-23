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Galatasaray ve Beşiktaş'tan Kaan Ayhan kapışması!

23.08.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Kaan Ayhan kapışması!

Bu sezon transfer döneminde Rosier, Halil Dervişoğlu, Ghezzal ve Gedson Fernandes transferlerinde karşı karşıya kalan Galatasaray ve Beşiktaş bir kez daha transfer kapışmasının içerisine girdi.

Yabancı kontenjanından dolayı stoper bölgesine yerli bir futbolcu transferi yapmak isteyen Beşiktaş, hem Kaan hem de Sassuolo ile görüşmelerini sürdürürken; Galatasaray Yönetimi de Marcao krizinin ardından Fatih Terim'in raporu doğrultusunda resmen devreye girdi.

TEKLİFERİNİ YAPTILAR

Kaan Ayhan ve Sassuolo ile resmi görüşmelere başlayan Galatasaray, hem kiralık hem de satın alma seçeneği içeren iki farklı teklif sundu.

Kaan Ayhan'ı kiralık olarak göndermeme kararı alan Sassuolo, A Milli futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fatih Terim de A Milli Takım'dan öğrencisi olan Kaan Ayhan ile bizzat görüşerek kendisine ihtiyacı olduğunu ve kendisini sarı-kırmızılı forma altında görmek istediğini iletti.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Kaan Ayhan
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