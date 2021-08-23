Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek 2'de yaptı. Saro-lacivertlilerin 90+2. dakikada attığı 2. golden önce Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon ise tartışma konusu oldu.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Antalyaspor atağında yaşanan karambolde Atilla Szalai'nin topu elle oynadığını düşünen Akdeniz temsilcisinin futbolcuları hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Yalnızca Antalyasporlular değil sosyal medyada Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da hakem Halil Umut Meler'in pozisyonda devam kararı vermesi sonrası sinirden çıldırdı. Pozisyonla ilgili maçın hakemine yönelik binlerce tepki paylaşımı yapıldı.

ANTALYASPOR'DAN DA TEPKİ VAR

Antalyaspor'da Amilton, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın sonrasında penaltılarının verilmediğini belirterek isyan etti.

Herkesin penaltı konusunda mutabık olduğunu belirten Brezilyalı, "Kendi planımızla geldik. Elimizden geleni yaptık. Golü yiyene kadar planlar istediğimiz gibi gidiyordu. Bu zor ortamda, atmosferde zor oldu. Birinci golden sonra fırsatlar oldu. Tüm Türkiye'nin gördüğü bir pozisyon oldu. Penaltımız verilmedi. Herkes gördü, 4 kişi görmedi. En kibar böyle anlatabilirim. Fenerbahçe camiasının bununla hiçbir ilgisi yok bu konuyla. Yapabileceğim yorum bu kadar." ifadelerini kullandı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



