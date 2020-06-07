Galatasaray ve Fenerbahçe Mert Müldür transferinde karşı karşıya geldi

Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde dev bir yarışa girdi. Her iki kulüp de, 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber, yeni yıl için temasta oldukları isimlere imza attırmanın peşinde düşecek.

Sarı-kırmızılı takımda Mariano, sarı-lacivertlilerde ise Isla ile yola devam edilmeyecek. İtalyan basını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sağ bek pozisyonunda oynayan milli futbolcu için adeta sıraya girdiğini aktardı. Her iki kulüp de sağ bek pozisyonu için kaliteli bir isim ararken ibre, A Milli Futbol Takımımızda da forma giyen Mert Müldür'e döndü.

FENERBAHÇE'NİN ARDINDAN GALATASARAY

İtalyan basını konu ile ilgili yaptığı haberde, Sassuolo'da forma giyen genç isim için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını, ardından Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğunu yazdı. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin ilgisinin duyurulmasının ardından devreye da Galatasaray girdi. Sezon başında Rapid Wien'den 5 milyon euro bedelle satın alınan Müldür'ün kendini gösterebilmesi için çok fazla fırsatı olmadı. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda bu transfere önem verilirken, Fatih Terim'in Mert için araya girmesi transferi kızıştırdı.

SON KARAR MERT'İN

İki takımında çok istediği isim olan Mert Müldür son kararı kendisi verecek. Sassuolo'da forma giyen genç isim Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.