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Galatasaray ve Fenerbahçe, Nihat Kahveci'yi çıldırttı! "Tarihe geçtiler, negatif istatistik anlamında"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2025 07:40
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Mücadelede fazla pozisyon olmamasına tepki gösteren Nihat Kahveci, bu sonuçtan yalnızca iki kişinin memnun olduğunu söyledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Nihat Kahveci'yi çıldırttı! "Tarihe geçtiler, negatif istatistik anlamında"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Son derece kısır bir mücadele olan dev derbi beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yarattı. Nihat Kahveci, derbinin temposuna değinerek tepki gösterdi.

"SESSİZLİK PROTESTOSU YAPSAM YERİDİR"

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"Sessizlik protestosu yapsam yeridir. Maçtan memnun olan bir kişi var mı? İki kişi var, Okan Buruk ve Mourinho memnun. O nasıl bir ilk yarı? Türkiye'de futboldan anlayan bir kişi ilk yarıda oynanan futboldan memnun değildir. 500 milyon euro harcadınız, bir tane pozisyon çıkmaz mı? Bazı futbolcular hiç yok, Barış Alper Yılmaz hiç yok. Rizespor maçındaki Frankowski bu muydu ya? Ben şokum, sarı-lacivertli formadan oynadı."

"TARİHE GEÇTİLER, NEGATİF İSTATİSTİK ANLAMINDA"

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"İzlediğim futboldan çok mutsuzum. Hakem maçın hakkını verdi, zor pozisyonu yoktu. Bir ara meşale yandı, ondan sonra hafif sendeledi. Bir ara durdurup, durdurmama arasında kaldı. Çok kritik pozisyon yoktu. Yurt dışından birine izlettir, ilk yarıda kapatır. Dünyanın en kötü filmini izler. Tarihe geçtiler, negatif istatistik anlamında. Bunu isteseler başaramaz."

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